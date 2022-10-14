Edinilen bilgiye göre, Hisarcık'tan Gediz istikametine seyreden 43 PN 725 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ö., Hisarcık-Gediz karayolunun 1. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta sürücü Y.Ö. (37), otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ö. (30) ve 8 yaşındaki M.A.Ö. yaralandı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya haberi! Hisarcık'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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