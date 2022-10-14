Kütahya haberi! Hisarcık'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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Kütahya haberi! Hisarcık'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

14.10.2022 15:55
Kütahya haberi! Hisarcık'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

Kütahya 3. sayfa haberine göre Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık'tan Gediz istikametine seyreden 43 PN 725 plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ö., Hisarcık-Gediz karayolunun 1. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta sürücü Y.Ö. (37), otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ö. (30) ve 8 yaşındaki M.A.Ö. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya haberi! Hisarcık'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya haberi! Hisarcık'ta trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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