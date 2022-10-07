Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'nin temeli törenle atıldı - Son Dakika
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Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'nin temeli törenle atıldı

07.10.2022 18:38

Kütahya'da yapımına başlanan Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'nin temeli törenle atıldı.

Kütahya'da yapımına başlanan Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'nin temeli törenle atıldı.

Vali Ali Çelik, Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla cemevlerinin modern bir yapıya kavuşması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Bu kapsamda Kütahya'da da çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çelik, "Bizler de köy, ilçe merkezi ve şehir merkezinin cemevlerinde incelemeler yaparak çalışmalara başladık. İş birliği çerçevesinde hem dernek başkanlarımızla hem dedelerimizle hem de görevli arkadaşlarımızla yoğun bir temas ve istişare sonucunda, onların ihtiyaçları, talepleri, beklentileri ve gerekli olanın yapılması konusunda uygulamaya geçildi." dedi.

Çelik, bugüne kadar planlanan yatırım değerinin 14 milyon civarında olduğunu belirterek "Hızlı bir şekilde sahada İl Özel İdaremizin desteği, derneğimizin desteği, vatandaşlarımızın desteğiyle hep birlikte çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Çelik, gelecek yılın mart ayında tamamlanması planlanan cemevinde, çok amaçlı salon, sosyal donatılar ve semah alanı bulunduğunu aktardı.

Belediye Başkanı Alim Işık da cemevinin birlik ve beraberliğe katkı sunacağını vurguladı.

Kütahya Hacıbektaş-ı Veli Derneği Başkanı Niyazi Toğan ise verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni kapsamında, cemevinin temeli atıldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'nin temeli törenle atıldı - Son Dakika

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