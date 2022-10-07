KÜTAHYA HACI BEKTAŞ-İ VELİ CEMEVİ'NİN TEMELİ ATILDI - Son Dakika
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KÜTAHYA HACI BEKTAŞ-İ VELİ CEMEVİ'NİN TEMELİ ATILDI

07.10.2022 18:29

KÜTAHYA'da inşa edilecek olan Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı.

KÜTAHYA'da inşa edilecek olan Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle atıldı.

Kütahya'da Evliya Çelebi Mahallesinde inşa edilecek olan Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'nin temeli geniş bir katılımla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı törene Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yatırımın 14 milyon lira değerinde olduğunu ifade eden Kütahya Valisi Ali Çelik, Yatırımı İl Özel İdaremiz, derneğimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Müteahhidimiz sağ olsun, temel atma sürecindeyken hızlı bir şekilde yatırımına devam ediyor. İkinci katın betonu dökülme aşamasına geldi. Mart ayı gibi cemevimiz tamamlanacak. 460 bin metrekarelik taban alanına oturuyor ve 3 kattan oluşacak dedi. Temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması kurulan dev ekrandan takip edildi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'nin temeli atıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜTAHYA HACI BEKTAŞ-İ VELİ CEMEVİ'NİN TEMELİ ATILDI - Son Dakika

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