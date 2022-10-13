Kütahya haberleri: 183 kilo kokain ele geçirilen geminin sahibi, Kütahya'da yakalandı - Son Dakika
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Kütahya haberleri: 183 kilo kokain ele geçirilen geminin sahibi, Kütahya'da yakalandı

13.10.2022 13:48
Kütahya haberleri: 183 kilo kokain ele geçirilen geminin sahibi, Kütahya'da yakalandı

Gelen Kütahya haberine göre ANTALYA'da 183 kilo kokainin bulunduğu geminin sahibi M.A. ile yanındaki kız arkadaşı İ.H.Y., Kütahya'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA'da 183 kilo kokainin bulunduğu geminin sahibi M.A. ile yanındaki kız arkadaşı İ.H.Y., Kütahya'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, dün yabancı bandıralı gemiye şafak vakti operasyon düzenledi. Gemide 183 kilo kokain ele geçirildi. Geminin sahibi olduğu belirtilen M.A. ile kız arkadaşı İ.H.Y. ise 34 SEB 92 plakalı ciple kaçtı. Çalışmanın ardından 2 şüphelinin, Kütahya'ya giriş yaptığı tespit edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de takibe alınan cipi, Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali önünde durdurdu. Gözaltına alına 2 şüpheli, Antalya'dan gelen ekiplere teslim edildi. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Antalya, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya haberleri: 183 kilo kokain ele geçirilen geminin sahibi, Kütahya'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya haberleri: 183 kilo kokain ele geçirilen geminin sahibi, Kütahya'da yakalandı - Son Dakika
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