Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, dün yabancı bandıralı gemiye şafak vakti operasyon düzenledi. Gemide 183 kilo kokain ele geçirildi. Geminin sahibi olduğu belirtilen M.A. ile kız arkadaşı İ.H.Y. ise 34 SEB 92 plakalı ciple kaçtı. Çalışmanın ardından 2 şüphelinin, Kütahya'ya giriş yaptığı tespit edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de takibe alınan cipi, Kütahya Şehirler Arası Otobüs Terminali önünde durdurdu. Gözaltına alına 2 şüpheli, Antalya'dan gelen ekiplere teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kütahya haberleri: 183 kilo kokain ele geçirilen geminin sahibi, Kütahya'da yakalandı - Son Dakika

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