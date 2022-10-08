İçişleri Bakanı Soylu: "Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu: "Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz"

08.10.2022 14:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş il danışma toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş il danışma toplantısında konuştu.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: "Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz" - Son Dakika
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