Kütahya haberleri! Kütahya'da bir araçta pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya haberleri! Kütahya'da bir araçta pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

03.10.2022 10:22
Kütahya haberleri! Kütahya'da bir araçta pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya haberi: Kütahya'da Motosikletli Yunus Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Yunus Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Bahçelievler Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalarda, M.D.(23) isimli şahsın idaresindeki araç ve şahsın yapılan üst aramasında,1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet fişek, 10 adet sentetik ecza hap (galara) ve 0.25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya haberleri! Kütahya'da bir araçta pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya haberleri! Kütahya'da bir araçta pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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