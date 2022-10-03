Kütahya haberleri! Kütahya'da Polis Timlerince durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada,16 parça halinde 27.73 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri araçta ve içerisinde bulunan Ö. A, S. Ö ve M. K isimli şahısların üzerinde yaptıkları aramada,16 parça halinde 27.73 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

M. K. isimli şahıs gerekli işlemler akabinde serbest bırakılırken, Ö. A. ve S.Ö. isimli şahıslar adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA