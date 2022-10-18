Kütahya haberleri | Tavşanlı'da baca yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Kütahya haberleri | Tavşanlı'da baca yangını kısa sürede söndürüldü

18.10.2022 14:26
Kütahya haberleri | Tavşanlı'da baca yangını kısa sürede söndürüldü

Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı bir evin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı bir evin bacasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Dedeler Caddesinde bulunan A.Y.'ye ait 3 katlı bir evin bacasında yangın çıktı. Yangın sonrası dumanların hızla kısa sürede etrafa yayılması ile komşuların çatı yangını olarak 112'ye haber vermesi ile Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı ve 2 itfaiye aracı ile gelen itfaiye personelinin müdahale ettiği yangının bacadan kaynaklı olduğu anlaşıldı ve kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar oluşurken polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, İtfaiye, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya haberleri | Tavşanlı'da baca yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

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