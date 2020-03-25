KÜTAHYA Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor - Son Dakika

Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki halk eğitim merkezinde, ilçede kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan görevliler için maske üretimi başladı. Maskelerin görevlilerin ardından halk içinde üretilmeye devam edeceği belirtildi.

Domaniç Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim bünyesinde çalışanlar günlük 250 adet özel maske üretimi yapıyor. İlçede 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alarak sahada çalışanlar Halk Eğitim Merkezi'nde üretilen maskeleri kullanmaya başladı. Üretimin görevlilerin ardından halk içinde devam edeceği belirtildi. Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı verilen 65 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçları için Vefa Destek Grubu'nun kurulduğunu hatırlatarak, 'Hizmet eden ekiplerimizin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu koruma noktasında bizlerde neler yapabiliriz' Nasıl destek olabiliriz ile ilgili Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte istişare ettik ve sahadaki elemanlarımıza maske temini noktasında bir üretime geçme faaliyetinde bulunduk. Bununla ilgili halk eğitim çalışanlarımız üretime devam ediyorlar. Bizlerde elimizden geldiği ve olabildiğince desteklerimizle onları destekliyoruz. Halk Eğitim Merkezimizde yoğun bir çalışma ve gayret var. Vatandaşlarımız bu sürece destek olma noktasında gerçekten çok fedakar şekilde çalışıyorlar ve günlük olarak 250 adet maske üretimi yapılıyorö dedi.