Son Dakika Haberleri: Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde Acil Durum Tahliye Tatbikatı

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde Acil Durum Tahliye Tatbikatı

2 saat önce

Kütahya Halk Eğitimi Merkez binasında bulunan kursiyerlerin katılımıyla acil durum tahliye tatbikatı yapıldığı bildirildi.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nde Acil Durum Tahliye Tatbikatı, System.String[]
Kütahya Halk Eğitimi Merkez binasında bulunan kursiyerlerin katılımıyla acil durum tahliye tatbikatı yapıldığı bildirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, hizmet binasında bulunan alarm sistemi kullanılarak verilen ikaz neticesinde yapılan tatbikatta acil bir durumda kurum binasının ne kadar sürede tahliye edileceği test edildiğini belirtti.

Ezen, yapılan tatbikatta katılan toplam 620 öğretmen ve kursiyerin kurum binasını yaklaşık 2,5 dakikada tahliye ettiğini söyledi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

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