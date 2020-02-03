Kütahya hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

Kütahya hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor

6 saat önce

Hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyorKütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde Fethiye Aytekin (70), Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nden temin ettiği kamışlardan dokuduğu hasırları satarak geçimini sağlıyor.

Hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde Fethiye Aytekin (70), Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nden temin ettiği kamışlardan dokuduğu hasırları satarak geçimini sağlıyor. 60 yıldır hasır dokuduğunu ve 4 çocuğunu da buradan kazandığı parayla okuttuğunu belirten Aytekin, "Sağlığım el verdiği sürece, hasır dokumaya, ata sanatımızı sürdürmeye kararlıyım" dedi.

Çitgöl beldesinde oturan Fethiye Aytekin, 10 yaşından beri kamışlarla hasır dokuyor. 40 yıl önce Simav Gölü'nün kamışlarıyla hasır dokuyan Aytekin, gölün kurutulmasının ardından kamışları Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nden almaya başladı. Dokunan hasırlar İzmir, Ödemiş, Kırkağaç, Soma, Bergama'ya tanesi 10 TL'den satılıyor. Belediye de hasır dokumacılığına destek veriyor. Çevre göllerden kesilerek getirilen kamışlar beldedeki hasır dokuyan evlere dağıtılıyor, bir hasır tezgahında günlük 7 veya 8 hasır dokunuyor. Hasır dokuyan kadınlar günlük 60 ile 70 TL arasında aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Eskiden en az 300 ailenin geçimini hasır dokumacılığından sağladığını bugün ise 30 ailenin bu işe devam ettiğini söyleyen Aytekin, gençlik yıllarında günde 3 veya 4 hasır dokuyabildiğini, diz ve gözlerindeki problem nedeniyle bu sayının 2 veya 3 günde 1 hasıra kadar düştüğünü belirterek, "Bakalım daha ne kadar dokuyabileceğim. Sağlığım el verdiği sürece, hasır dokumaya, ata sanatımızı sürdürmeye kararlıyım" dedi.

'SAZDAN YAPILAN HASIRLAR DAHA SAĞLIKLI'

Son yıllarda plastik hasırların çıkmasıyla saz hasırlara ilginin azaldığını belirten Fethiye Aytekin, şöyle söyledi:

"Sazdan yapılan hasırlar, plastik hasırlardan daha sağlıklı. Bizim, dokuduğumuz hasırlar nem ve rutubeti çeker, ayrıca insanı sıcak tutar ama plastik hasır böyle değildir. İnsanı üşütür. Dokuduğumuz hasırların satışında herhangi bir problem yaşamıyoruz. Toptancılar ayağımıza kadar gelirler ve hasırlarımızı toplayıp götürürler. Bazen de beldemizde bu işle uğraşanlar bizden satın aldıkları hasırları bir kamyonete yükleyip sahillerdeki şehirlere götürürler. Dokuduğumuz hasırların turistik bölgelerde rağbet görmesi bizi ayrıca mutlu ediyor."

Kütahya hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor

Kütahya, Denizli, Fethiye, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeciler ekmeğinden etti, çorap satarak çocuklarına baktı
Yabancı uyruklu genç kızın tarlada doğurduğu bebek hayatını kaybetti İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz Erzurum'daki CHP İl Kongresi'de arbede çıktı, başkan adayı salondan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 18:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya hasır dokuma sanatını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]