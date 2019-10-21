Kütahya hırsız havalandırma camında yakalandı

Hırsız havalandırma camında yakalandı

KÜTAHYA'da hırsızlık yapmak için girdiği 3 katlı evin çatısından kaçmak isterken bekçilerin fark ettiği şüpheli Hüseyin Y. (36), bodrum kattaki havalandırma boşluğuna saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

75'nci Mahallesi'nde 3 katlı müstakil bir eve için giren Hüseyin Y., musluk ve sıhhi tesisat malzemelerini çaldı. Evde birilerini olduğunu gören komşularda polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine yakın olan mahalle bekçileri ise evin çatısında birinin saklandığını fark etti. İhbar üzerine gelen Asayiş ekipleri kimsenin yaşamadığı evin çevresini sararak içeri girdi. Evde yapılan aramalarda şüpheli Hüseyin Y., bodrum katındaki küçük pencereden atlayarak gizlendiği havalandırma boşluğunda yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen Hüseyin Y.?nin 6 ayrı hırsızlık dosyasından sabıkası olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından şüpheli Hüseyin Y., Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.