Kütahya Hisarcık'ta 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesindeki 2 mahalle, görülen koronavirüs vakaları üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kütahya Valiliği, Hisarcık ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde koronavirüs vakaları görüldüğünü açıkladı. Vakalar üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Şehitler Mahallesi'nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi, 120. ve 121. Sokak'ta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik caddesi 120 ve 121 Sokak'ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi'nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi, 120 ve 121 sokakta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.