KÜTAHYA Hobi olarak başladığı rölyef sanatı, geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Hobi olarak başladığı rölyef sanatı, geçim kaynağı oldu

KÜTAHYA'da yaşayan Nalan Yaşar (45), hobi olarak başladığı kağıt rölyef sanatını atölyesinde açtığı kursla kadınlara öğretiyor.

19'uncu yüzyılın en güzel sivil mimari örneklerinin bulunduğu tarihi Germiyan Sokağı'nda, kağıt ve ahşap ürünler yapan Nalan Yaşar, hem sattığı eserlerle ev ekonomisine katkı da bulunuyor hem de verdiği eğitimlerle sanatın nesilden nesle aktarılmasını sağlıyor. Merak duyduğu ve hobi olarak başladığı kağıt rölyef sanatını mesleğe dönüştüren Yaşar, kendisi gibi birçok kadına ilham ve cesaret veriyor. Restore ettiği tarihi evde kurslar verdiğini belirten Yaşar, "Çocukluğumdan beri güzel sanatlara merakım vardı. Ahşap boyama, çiçek, nakış-dikiş gibi aklınıza gelebilecek her türlü kursa katıldım. Kağıt rölyef sanatıyla buluştum. İlk olarak evimin yakınında bir atöyle açtım. Atölyemde yağlıboya, resim ve kağıt rölyef kursları verdim. Daha sonra atölyeyi kapattım. Belediyenin Güzel Sanatlar Merkezi'nde bana bir yer verdiler. Orada da kurslar verdim. Şu an Germiyan Sokağı'ndayım. Eski bir evi restore ettik. Burada da ahşap boyama ve kağıt rölyef kursları vermeye devam ediyorum. Kağıt rölyef Osmanlı'da kitap süsleme sanatı olarak gösteriliyor. 600 yılı aşkın süredir yapılıyor. Özel yapılmış kağıtlarla küçük figürler yapılıyor. Günümüzde değişerek silikon ve kürdan yardımlarıyla boyut veriliyor. Kat kat olan bir çalışma. Çok emek istiyor. Bıçak ve makaslarla kesilen kağıtlar boyanarak silikon ve kürdan yardımıyla kabartılarak resim haline getiriliyor" diye konuştu.

30 AĞUSTOS'A ÖZEL SERGİ

Kütahya Kültür ve Sanat Derneği çatısı altında 30 Ağustos'a özel bir projesinin de olduğunu söyleyen Yaşar, "Savaş resimlerini canlandırdım. Çok güzel bir çalışma, yapımına devam ediyorum. Yaptığınız rölyefe göre süre uzayıp, kısalıyor. Çok basit olanlar da, çok uzun sürecek olanlar da var. Zor resimler bazen haftalar alıyor. Bu yaptığım eserleri 30 Ağustos'taki sergiye yetiştirmek istiyorum" dedi.