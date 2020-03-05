Kütahya idlib şehidi muhammed yılmaz'ın annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu-2 - Son Dakika

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Kütahya idlib şehidi muhammed yılmaz'ın annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu-2
7 saat önce
KÜTAHYA İdlib şehidi Muhammed Yılmaz'ın annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu-2.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:16 Kaynak: DHA
KÜTAHYA İdlib şehidi Muhammed Yılmaz'ın annesine gönderdiği mesajlar yürek burktu-2
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