Kütahya İHH'dan Kurban Bayramı hazırlığı - Son Dakika

Kütahya İHH'dan Kurban Bayramı hazırlığı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesi bağışlarla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı öncesi bağışlarla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor.

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Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Başyiğit, gazetecilere, hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını, bu yılki kurban bedelinin ise 900 lira olarak belirlediğini bildirdi.

Bu yıl Türkiye ile Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Asya olmak üzere 52 ülkede kurban çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başyiğit, şunları kaydetti:

"Kütahya İHH olarak bizler kurban ibadetinin ilk hisselerini evlerimizde ailemiz ve sevdiklerimizle kesilmesi ve dağıtılmasından yanayız. Fakat kendimiz kesemeyecek veya birden fazla hissemiz varsa bunları İHH aracılığı ile dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliriz. Kurban bağışlarınızı dernek binamıza, Cumhuriyet Caddesi'ndeki İHH standımıza veya banka hesap numaralarımıza yapabilirsiniz."

Başyiğit, derneklerine ulaştırılan kurban paylarını da gönüllüler tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

Kurban Bayramı, Kütahya, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya İHH'dan Kurban Bayramı hazırlığı - Son Dakika
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