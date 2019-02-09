Kütahya İhh İnsani Yardım Derneğinin 2018 Yılı Faaliyetleri

Kütahya İHH
İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar
, dernek olarak gönüllü iyilik ordusunun neferi olma yolunda ilerlediklerini söyledi.
Yenipazar, Kütahya Belediyesi
Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, derneği 2014 yılının eylül ayında resmi olarak kurduklarını hatırlattı.
7 kişi ile kurdukları derneğin bugün 40 kişilik yönetim kurulu ve 600'e yakın gönüllüsü ile hemen her ilçede temsilcilik veya teşkilatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Yenipazar, şöyle devam etti:
"Yıl içinde yardım çalışmaları kapsamında tarım işçilerine 50 gıda paketi dağıtıldı. İhtiyaç sahibi ailelere her ay 150 market kartı dağıtımı yapıldı. Aynı şekilde 120 ailemize kömür yardımı yapıldı. Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Ulu Cami'de bin kişilik ümmet iftarı adı altında iftar verildi. Bir otelde iki gün boyunca mülteci ve yerli ailelere biner kişilik iftar verildi. 500 aileye gıda yardımı yapıldı. 59 yetime bayram harçlığı ve bayramlık yardımı yapıldı. Kurban çalışmaları kapsamında derneğimize 168 hisse kurban bağışı yapıldı. 200 aileye kurban eti dağıtıldı."
Yenipazar, yardım çalışmaları kapsamında geçen sene Suriye
'ye yaklaşık 300 bin liralık 8 tır dolusu ayni yardım gönderildiğini aktardı.
Suriye ve diğer yurt dışı çalışmaları hakkında bilgi veren Yenipazar, şunları kaydetti:
"Suriye'ye giden malzemeler arasında 2 bin 317 çuval un, 500 su termosu, 200 koli giysi, 300 koli gıda yardımı başlıca gönderdiğimiz malzemelerdendir. Afrika
'daki katarakt hastaları için yapılan yardım kampanyalarında toplam 110 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi. İHH olarak dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan ülkelerde su kuyusu açtırmaya devam ediyoruz. 2018 yılında Çad
, Mali, Sudan
ve Gine
'de olmak üzere 4 su kuyusu açtırdık."
Yetim sponsor çalışması kapsamında yaklaşık bin yetim çocuğun himaye edildiğini de aktaran Yenipazar, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Toplantıya, Yenipazar'ın yanı sıra derneğin kurucularından ve onursal başkanı Mustafa Şükrü Nazlı
, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.