Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yeni yerine taşındı - Son Dakika

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile boşaltılan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait yeni hizmet binası tamamlanarak hizmete sunuldu.



30 Ağustos Mahallesinde bulunan eski Azot Sitelerinde hizmet veren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi'ndeki yeni binasına taşındı.



22 bin 495 metrekare alanı bulunan hizmet binası 16 bin 749 metrekare inşaat alanına sahip. 185 odası bulunan yeni hizmet binasında 200 kişilik çok amaçlı salon, eğitim salonları ile uzaktan eğitim amaçlı bir adet akıllı sınıf bulunuyor. - KÜTAHYA