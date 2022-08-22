Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile diğer emniyet birimlerince yılın başından bu yana uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 536 operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'daki uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi tutuklandı - Son Dakika

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