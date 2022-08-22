Kütahya'daki uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'daki uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi tutuklandı

22.08.2022 17:42
Kütahya'daki uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün, 1 Ocak-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünün, 1 Ocak-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile diğer emniyet birimlerince yılın başından bu yana uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 536 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 5,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 500 gram esrar, 15 gram afyon sakızı, 1 gram kokain, 9 bin 944 adet sentetik ecza, 933 adet uyuşturucu hap ve 37 kök kenevir ele geçirildi.

Gerçekleşen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, uyuşturucu ticaretiyle ilgili mücadelenin süreceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'daki uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'daki uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi tutuklandı - Son Dakika
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