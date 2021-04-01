Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam - Son Dakika

Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam

01.04.2021 19:10
Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam, System.String[]

Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde tek aday olarak çıkan mevcut başkan Musa Yılmaz toplantıya katılan meclis üyelerinin tamamının oylarını alarak tekrar bu göreve seçildi.

Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde tek aday olarak çıkan mevcut başkan Musa Yılmaz toplantıya katılan meclis üyelerinin tamamının oylarını alarak tekrar bu göreve seçildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Birlik ve beraberliğimizi bir defa daha beyan ettik. Bu bizler için seçimden öte oldukça önemli bir işlem. Bunu oy kullanan bütün üyelerimizin bize gösterdiği güven için teşekkür ediyorum. Bunun nasıl bir yük olduğunu, nasıl bir kıymet taşıdığını çok iyi biliyorum. Bu bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim beni sizlere karşı, hepimizi de Kütahyalı hemşerilerimize karşı mahcup etmesin, bize güç versin. Bu aziz ve kadim beylerbeyi merkezi, şehzadeler şehrinde, kuruluşun ve kurtuluşun şehrine daha güzel nice hizmetler etmeyi nasip etsin" dedi.

"Alt yapıda, sporda, turizmde, tarımda ilimize katkı verdik"

Konuşmasında İl Özel İdaresi çalışmalarının yanı sıra alt yapıda, sporda, turizmde, tarımda Kütahya'ya katkı verdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz," Değerli arkadaşlarım 5302 sayılı yasa 2005 yılı Şubat ayının 22'sinde Cumhurbaşkanımızın iradeleri ile yerel yönetimler üzerinde yapılan Cumhuriyet tarihimizin en önemli reformlarından birisidir. Bu vesile ile daha önce merkezi sistem eliyle yapılan çalışmalar, tamamen yerele verilmiş ilçelerden seçilen arkadaşlarımız kendi aralarında meclis başkanı ve diğer organları seçme, bütçe yapma, bütçeden hesap verme, program yapma gibi bütün inisiyatifi üzerine almış bu da yerele daha fazla ve daha hızlı hizmet götürme imkanını ortaya koymuştur. Demokratikleşme ve hizmet üretmenin yerelde daha kolay ve başarılı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. 2005 yılından bu tarafa da böyle bir yasal donanımdan sonra ilimize hizmet vermeye başladık. Bu yetkinin sonucu olarak ta alt yapıda, sporda, turizmde, tarımda ilimize ciddi oranlarda katkı verdik. Bunu hep birlikte başardık. Kişisel bir başarı değildir. İl Genel Meclisimiz 4. defa beni başkanlığa uygun gördü. Bu benim için çok kıymetli ve değerli ama bir onun kadar da mesuliyeti ve sorumluluğu yüksek. Burada hep birlikte bir anlayışı gerçekleştirdik ve başardık. Canla ve başla dönem sonuna kadar Kütahya'mız için çalışacağız. Bizleri bu göreve uygun gören Teşkilatlarımıza, İl Başkanlığımıza, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize ve siz değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Yapılacak hizmetler daha farklı bakış açısı ile güncellenecek ve ilimize katkı vermeye devam edecektir. 2021 yılında da bu alanda ciddi program hazırlığımız var. Yeni yöneldiğimiz alanlar var. Yine hep birlikte çalışacağız. Birlikte bir güç ve enerji oluşturuyoruz. İnşallah daha güzel hizmetlerde buluşmak üzere diyor teşekkür ediyorum. Değerli yerel basınımızın aracılığıyla tüm Kütahyalılar bizlerin yaptığı çalışmaları takip ediyor ve beğeniyor. Bunca yorgunluğun sonucunda da böyle bir kazanç elde etmek dışında bir gayemiz olamaz. Üzerimize düşen görev ne ise onu mütevazi bir şekilde yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ın konuşmasının ardından Meclis Başkanlık Divanı, İl Encümen Üyelerinin ve İhtisas Komisyonlarının seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler sonrası Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Ramazan Aydemir, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Kahraman Aktay, Meclis Asil Katip Üyeliklerine Aynur Koçuk Mercan, Ali Okumuş, İl Encümen Üyeliklerine Aynur Koçuk Mercan, Ahmet Yüksel, İbrahim Karataş seçildiler. İl Genel Meclis toplantısının Nisan ayı ilk toplantısı İhtisas Komisyonlarının seçilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam
Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam
Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam
Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam
Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam
Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam

Yılmaz Değerli, Musa Yılmaz, Cumhuriyet, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam - Son Dakika


Son Dakika

Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Ahu Sungur'dan polemiğe girdiği takipçisine dikkat çeken 'sevişmeli' tepki Ahu Sungur'dan polemiğe girdiği takipçisine dikkat çeken 'sevişmeli' tepki Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü
Kaan Tangöze, Acun Ilıcalı'ya açtığı davada bilirkişi tarafından haklı bulundu Kaan Tangöze, Acun Ilıcalı'ya açtığı davada bilirkişi tarafından haklı bulundu         
20:30
Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi         
19:40
DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum         
19:00
Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu         
18:45
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı         
16:13
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı! Olay anı kamerada Yol verme kavgasında yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı! Olay anı kamerada         
12:33
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek         
11:29
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 20:37:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei