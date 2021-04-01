Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda Musa Yılmaz ile devam - Son Dakika

Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı'nda yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde tek aday olarak çıkan mevcut başkan Musa Yılmaz toplantıya katılan meclis üyelerinin tamamının oylarını alarak tekrar bu göreve seçildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Birlik ve beraberliğimizi bir defa daha beyan ettik. Bu bizler için seçimden öte oldukça önemli bir işlem. Bunu oy kullanan bütün üyelerimizin bize gösterdiği güven için teşekkür ediyorum. Bunun nasıl bir yük olduğunu, nasıl bir kıymet taşıdığını çok iyi biliyorum. Bu bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim beni sizlere karşı, hepimizi de Kütahyalı hemşerilerimize karşı mahcup etmesin, bize güç versin. Bu aziz ve kadim beylerbeyi merkezi, şehzadeler şehrinde, kuruluşun ve kurtuluşun şehrine daha güzel nice hizmetler etmeyi nasip etsin" dedi.

"Alt yapıda, sporda, turizmde, tarımda ilimize katkı verdik"

Konuşmasında İl Özel İdaresi çalışmalarının yanı sıra alt yapıda, sporda, turizmde, tarımda Kütahya'ya katkı verdiklerini ifade eden Başkan Yılmaz," Değerli arkadaşlarım 5302 sayılı yasa 2005 yılı Şubat ayının 22'sinde Cumhurbaşkanımızın iradeleri ile yerel yönetimler üzerinde yapılan Cumhuriyet tarihimizin en önemli reformlarından birisidir. Bu vesile ile daha önce merkezi sistem eliyle yapılan çalışmalar, tamamen yerele verilmiş ilçelerden seçilen arkadaşlarımız kendi aralarında meclis başkanı ve diğer organları seçme, bütçe yapma, bütçeden hesap verme, program yapma gibi bütün inisiyatifi üzerine almış bu da yerele daha fazla ve daha hızlı hizmet götürme imkanını ortaya koymuştur. Demokratikleşme ve hizmet üretmenin yerelde daha kolay ve başarılı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. 2005 yılından bu tarafa da böyle bir yasal donanımdan sonra ilimize hizmet vermeye başladık. Bu yetkinin sonucu olarak ta alt yapıda, sporda, turizmde, tarımda ilimize ciddi oranlarda katkı verdik. Bunu hep birlikte başardık. Kişisel bir başarı değildir. İl Genel Meclisimiz 4. defa beni başkanlığa uygun gördü. Bu benim için çok kıymetli ve değerli ama bir onun kadar da mesuliyeti ve sorumluluğu yüksek. Burada hep birlikte bir anlayışı gerçekleştirdik ve başardık. Canla ve başla dönem sonuna kadar Kütahya'mız için çalışacağız. Bizleri bu göreve uygun gören Teşkilatlarımıza, İl Başkanlığımıza, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize ve siz değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Yapılacak hizmetler daha farklı bakış açısı ile güncellenecek ve ilimize katkı vermeye devam edecektir. 2021 yılında da bu alanda ciddi program hazırlığımız var. Yeni yöneldiğimiz alanlar var. Yine hep birlikte çalışacağız. Birlikte bir güç ve enerji oluşturuyoruz. İnşallah daha güzel hizmetlerde buluşmak üzere diyor teşekkür ediyorum. Değerli yerel basınımızın aracılığıyla tüm Kütahyalılar bizlerin yaptığı çalışmaları takip ediyor ve beğeniyor. Bunca yorgunluğun sonucunda da böyle bir kazanç elde etmek dışında bir gayemiz olamaz. Üzerimize düşen görev ne ise onu mütevazi bir şekilde yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'ın konuşmasının ardından Meclis Başkanlık Divanı, İl Encümen Üyelerinin ve İhtisas Komisyonlarının seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler sonrası Meclis Birinci Başkan Vekilliğine Ramazan Aydemir, Meclis İkinci Başkan Vekilliğine Kahraman Aktay, Meclis Asil Katip Üyeliklerine Aynur Koçuk Mercan, Ali Okumuş, İl Encümen Üyeliklerine Aynur Koçuk Mercan, Ahmet Yüksel, İbrahim Karataş seçildiler. İl Genel Meclis toplantısının Nisan ayı ilk toplantısı İhtisas Komisyonlarının seçilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA