Kütahya İl Genel Meclisinde Başkanlık Seçimi

Kütahya
İl Genel Meclisinde yapılan başkanlık seçiminde önceki dönem görev yapan Musa Yılmaz
, yeniden başkanlığa seçildi.
İl Genel Meclisinde başkanlık seçimi divan oluşumu, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Başkanlık için tek adayın önerildiği seçimde yapılan gizli oylamada Musa Yılmaz, 37 üyenin 36'sının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Meclis başkan vekilliğine ise yapılan gizli oylama sonucu birinci başkan vekili Ramazan Aydemir
, ikinci başkan vekilliğine ise Kahraman Aktay seçildi.
Yılmaz, seçimin ardından yaptığı konuşmada, makamların gelip geçici olduğunu, önemli olanın Kütahya'nın her köşesine hizmet edebilmek olduğunu söyledi.
Meclis üyelerinin büyük kısmının yenilendiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bundan sonra asla meclisimizde bölgesel, ilçe bazlı veya kişisel bir çalışma değil geçen dönem bunun temellerini oluşturduğumuz gibi Kütahya merkezli veya Kütahya'nın hangi noktası olursa olsun önceliklerini öne alan bir çalışma yürüteceğiz. Ben buna meclisimizin yeni döneminde gelen arkadaşlarımızın katkı vereceğine yürekten inanıyorum."
Yılmaz, makamların gelip geçici olduğunu, Kütahya'nın en uzak köşesine kadar hizmet ulaştırma gayreti içinde olduklarını sözlerine ekledi.