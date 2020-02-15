Kütahya İl Hakemlerine kokartları takıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kütahya İl Hakemlerine kokartları takıldı - Son Dakika Spor

Kütahya İl Hakemlerine kokartları takıldı

6 saat önce

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen gecede il hakemliğine terfi eden 30 hakeme törenle kokartları takıldı.

Kütahya İl Hakemlerine kokartları takıldı, System.String[]

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen gecede il hakemliğine terfi eden 30 hakeme törenle kokartları takıldı.


Yoncalı Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kokart Gecesi'ne, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Kütahya TÜFAD Başkanı Mehmet Acet, İl Hakem Kurulu Başkanı Hasan Küpeli, TFFHGD Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın, Kütahya Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri, hakemler ve sporcular katıldı.


Terfi eden hakemleri tebrik eden Vali Dr. Ömer Toraman, "Hakemlik zor bir meslek ve sahaya çıkma cesaretini göstermek büyük bir şey. Karşılaştıkları muameleler işlerini daha da zorlaştırabiliyor. Mesleğe gönül veren hakemleri tebrik ediyorum" dedi.


Ömer Toraman: "Yeter ki çocuklarımız spor yapsın"


Spora verdiği önemden söz eden Vali Toraman, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın spor yapması için imkanlarımızı seferber ediyor, uygun ortamlar oluşturuyoruz. Önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değil, hangi spor dalını seçtikleri de önemli değil. Önemli olan centilmence mücadele etmek ve takım olabilmek. Spor yapan kişi sayısı ne kadar çoğalırsa spor kültürünün de oluşacağını düşünüyorum" diye konuştu.


Gecede il hakemliğine terfi eden 30 hakeme sertifikaları Vali Toraman ile protokol üyeleri tarafından verildi. - KÜTAHYA

Türkiye, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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