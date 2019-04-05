Kütahya İl Jandarma 300 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, orman varlığının arttırılmasına vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla okullarda ve çeşitli kurumlarda gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliklerine devam ediyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, orman varlığının arttırılmasına vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla okullarda ve çeşitli kurumlarda gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliklerine devam ediyor.



Orman Bölge Müdürlüğü son olarak Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikim töreninde 300 karaçam fidanının toprakla buluştuğunu açıkladı.



Kütahya-Eskişehir Karayolu'nun 23.kilometresinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem, İl Jandarma Komutanlığı Personeli, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.



Yetkililer, "Jandarma Hatıra Ormanı'na" dikilen fidanlar ile gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanabilir bir hayat bırakabilme adına önemli bir adım atılırken aynı zamanda personelin ağaç ve orman sevgisinin de pekişmesinin sağlandığına dikkat çektiler. - KÜTAHYA

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