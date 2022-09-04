Kütahya ve ilçelerinde orman yangınları ile mücadele tedbirleri - Son Dakika
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Kütahya ve ilçelerinde orman yangınları ile mücadele tedbirleri

04.09.2022 10:25
Kütahya ve ilçelerinde orman yangınları ile mücadele tedbirleri

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 ilçede ormanlık alanlar içerisinde, mesire alanlarında ve ormanlara giriş noktalarında vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 ilçede ormanlık alanlar içerisinde, mesire alanlarında ve ormanlara giriş noktalarında vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," Kütahya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 24 Ağustos - 3 Eylül 2022 tarihleri 10.00-20.00 saatleri arasında 13 ilçede Orman Yangınları ile Mücadele çerçevesinde ormanlık alanlarda, piknik alanlarında ve ormana giriş noktalarında Jandarma Asayiş Komando ve Asayiş Timleri ile önleyici kolluk devriyesi icra edilmiştir. Önleyici kolluk devriyesi esnasında piknik alanlarındaki vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirilerek farkındalık oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya ve ilçelerinde orman yangınları ile mücadele tedbirleri - Son Dakika

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