Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri aranan 143 şahsı yakaladı - Son Dakika
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Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri aranan 143 şahsı yakaladı

21.08.2022 10:27
Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri aranan 143 şahsı yakaladı

Kütahya il merkezinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 2022 yılı içerisinde yaptığı çalışmalar açıklandı.

Kütahya il merkezinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 2022 yılı içerisinde yaptığı çalışmalar açıklandı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada," 2022 yılı içerisinde 12 bin 478 şahıs ve bin 937 araç sorgulaması yapılmış, 143 aranan şahıs yakalanmıştır. 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca ile bu tabanca ve tüfeklere ait 42 fişek ile 7 muhtelif silah parçaları ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan toplamda 42 şahsa işlem yapılmış, işlem yapılan şahıslardan toplamda, 75,47 gram metamfetamin, 220 adet uyuşturucu hap, 41,27 gram bonzai, 15,99 gram esrar, 5,91 gram skunk, 7 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp ele geçirilmiştir.14 adet çalıntı olarak değerlendirilen motosiklet yakalanmıştır. 97 adet kesici alet ele geçirilmiştir. 7 adet hırsızlık konularından toplamda 7 şahıs suçüstü yakalanmış ve 1 adet kaçak kazı konusundan 6 şahıs kazıda kullanılan aletlerle suçüstü yakalanmıştır. 55 Araç ve 12 Motosiklete çeşitli trafik ihlalleriyle ilgili işlem tesis ettirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri aranan 143 şahsı yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri aranan 143 şahsı yakaladı - Son Dakika
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