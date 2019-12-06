Son Dakika Haberleri: Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol
Son Dakika Güncel Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol - Son Dakika

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol

6 saat önce

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında, APS kurye, posta kargosu, kargo gönderimlerinin kabulü, taşıma ve teslimi işlemleri konusunda protokol imzalandı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol, System.String[]

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında, APS kurye, posta kargosu, kargo gönderimlerinin kabulü, taşıma ve teslimi işlemleri konusunda protokol imzalandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, PTT Başmüdürü Ramazan Özdoğru ve PTT İşletme Müdürü Mehmet Altunkaynak'ın katılımlarıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT A.Ş. ve Kütahya PTT Başmüdürlüğü arasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait APS kurye, posta kargosu, kargo gönderimlerinin kabulü, taşıma ve teslimi işlemleri konusunda protokol imzalandı. Protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde özel indirim yapılarak işlemler gerçekleştirilecek.


İmzalanan protokolle yapılan işbirliğinin, her iki kuruma da kalite, zaman ve maliyet avantajı sağlaması öngörülüyor. - KÜTAHYA

Kütahya, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar
Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:20:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile PTT arasında protokol
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]