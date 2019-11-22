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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ara tatil konser etkinlikleri sona erdi

6 saat önce

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18-22 Kasım Ara Tatil Mesleki Çalışma Programı kapsamında il merkezindeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik konser etkinlikleri sona erdi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ara tatil konser etkinlikleri sona erdi, System.String[]

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18-22 Kasım Ara Tatil Mesleki Çalışma Programı kapsamında il merkezindeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik konser etkinlikleri sona erdi.


Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde müzik öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen çok sesli konser etkinliklerinin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek, konser etkinliğinde görev alan müzik öğretmenlerine plaket verdi. Gerçekleştirdikleri sanatsal etkinlikle öğretmenlerin güzel vakit geçirmelerine sağladıkları katkıdan dolayı müzik öğretmenlerine teşekkür eden Müdür Başyiğit, bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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