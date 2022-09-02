Kütahya'daki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır - Son Dakika
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Kütahya'daki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

02.09.2022 13:59
Kütahya'daki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kurum personeliyle yaz döneminde hummalı bir çalışma yürüttüklerini ve bütün hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kurum personeliyle yaz döneminde hummalı bir çalışma yürüttüklerini ve bütün hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Orgeneral Asım Gündüz İlkokulunu ziyaret eden Başyiğit, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin yapılan hazırlıkları inceledi.

Başyiğit, yaptığı açıklamada, hazırlıklar kapsamında okullarda ders kitaplarının sıraların üstüne yerleştirildiğini, bakanlık tarafından geçen yıl uygulamaya konulan ve okullara gönderilen yardımcı kaynak kitaplarının da hazır halde olduğunu söyledi.

Bu yıl köylerde kullanılmayan okulların "Köy Yaşam Merkezleri" olarak düzenlendiğini belirten Başyiğit, "Yeni eğitim öğretim yılımızda Köy Yaşam Merkezlerimizi de açıyoruz. İçinde ana sınıfı, ilkokul ve hayat boyu öğrenme sınıfı bulunan eski köy okullarımızı yeniden hayata geçiriyoruz. Buraları, öğrencilerimizin aileleri ile eğitimden faydalanacakları bir mekana dönüştürüyoruz. Köy Yaşam Merkezlerimizin hazırlıklarında da sona gelindi." ifadelerini kullandı.

Başyiğit, il genelinde 566 okulda, 5 bin 624 derslikte, 99 bin 865 öğrencinin ders başı yapacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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