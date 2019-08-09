Kütahya İl Müdürlerinden Müdür Başyiğit'e "hayırlı olsun" ziyareti
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Kütahya Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, Bilim, Sanayi ve...
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:49 Kaynak: İHA
Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, İŞKUR
İl Müdürü Kamil Uçan, Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürü İsmail Sayar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan
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İl Müdürü Feyzullah Gayret, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
İbrahim Çatladan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.
İl Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
görevine asaleten atanan Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu ve çalışmalarında başarılar dilediler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Başyiğit, İl Müdürlerine teşekkür etti. (EFE-) - KÜTAHYA
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