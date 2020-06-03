Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, görevine başladı - Son Dakika

Kütahya İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Demirtaş, görevine başladı.

Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen devir teslim töreninde, İl Müftüsü olarak atanan Hüseyin Demirtaş görevi Müftü Hüseyin Hazırlar'dan devraldı.



Demirtaş, yaptığı konuşmada, Kütahya'da görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kurum olarak en temel vazifelerinin insanları iman, ibadet ve ahlak konularında aydınlatmak olduğunu belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bizlerin görevi aynı zaman da Kur'an Kursları vasıtasıyla halkımıza temel dini bilgileri vermek, Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun olarak okunmasını ve anlaşılmasını sağlamaktır. Camilerimizde hem ibadet hizmetlerini yönetmek, hem de vatandaşlarımızı en güzel şekilde kendisiyle, çevresiyle, nihayetinde Rabbiyle huzurlu bir bağ ve iletişim kurmasına vesile olmaktır. Toplumumuzda birlik ve beraberlik ruhunu, dayanışma ruhunu geliştirmektir."

Gaziantep Müftülüğüne atanan Müftü Hüseyin Hazırlar da Demirtaş'a başarılar diledi.

İl Müftüleri ve müftülük personeli ile imam-hatiplerin katıldığı tören, çiçek takdimiyle sona erdi.