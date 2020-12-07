Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında - Son Dakika

Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında

07.12.2020 21:10
Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında, System.String[]

Kütahya İl Özel İdaresi altyapı, yol ve kamu binaları kazandırma gibi çalışmalarının yanında Kütahya çiftçisine destek vermeyi ihmal etmeyerek hizmet çeşitliliğini artırıyor.

Kütahya İl Özel İdaresi altyapı, yol ve kamu binaları kazandırma gibi çalışmalarının yanında Kütahya çiftçisine destek vermeyi ihmal etmeyerek hizmet çeşitliliğini artırıyor.

2020 yılının ilk döneminde başlayan pandemi süreci ile birlikte zor günler geçiren çiftçiye verilen desteklerle Kütahya İl Özel İdaresi bu süreçte çiftçinin yanında oldu.

Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında bin 380 kg. sarımsak tohumu, 10 çiftçiye 9 bin adet Goji Berry fidesi, 50 bin adet çilek fidesi, 19 çiftçiye 250 bin adet Adaçayı fidesi, 4 bin 300 kg Yonca tohumu, 15 bin 800 kg. Korunga tohumu, 32 çiftçiye 300 kg. çerezlik kabak çekirdeği tohumu, 122 çiftçiye 7 bin 275 kg. nohut tohumu, 65 çiftçiye bin 650 kg. kuru fasulye tohumu, 33 çiftçiye çerezlik ayçiçek tohumu, 20 bin kg Macar Fiğ tohumu, 58 çiftçiye 2 bin kilo yem bezelyesi tohumu, bin 100 kg dane mısır tohumu, 30 çiftçiye 12 bin 400 kg. zobarmix yem tohumu desteği yapıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında çiftçilere tarım malzemesi desteğinde bulunarak çiftçilerin çalışmalarında kolaylıklar sağladı. Bu kapsamda 2 adet ceviz kurutma makinesi, 3 adet ceviz soyma makinesi, 1 adet ceviz kalibre makinesi, 2 adet konveyör bant, 2 adet ceviz taşıma kasası, 1 adet slaj paketleme makinesi, 1 er adet taşıyıcı bant, 1 tonluk silaj torbası, tohum temizleme makinesi, tohum ilaçlama makinesi, tohum besleme ve çuvallama makinesi desteğinde bulunuldu.

Kütahya İl Özel İdaresi 2020 yılında küçükbaş hayvan üreticisine de destek oldu. 22 çiftçiye 44 adet damızlık teke, 48 çiftçiye 70 adet Karacabey merinosu ırkı koç, 70 adet Honamlı Tekesi dağıtımı yapıldı.

2020 yılında çiftçiye yapılan desteğin 2021 yılında da artarak devam etmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında

Kütahya, Tohum, Ceviz, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirdi: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli oldu "Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı 4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı 18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday         
20:53
Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu         
20:44
Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı Yılmaz Vural'ın Yoğun bakım sonrası ilk fotoğrafı paylaşıldı         
20:27
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü         
19:44
Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı         
18:44
Başörtülü genç kadın, 'Türban bana batıyor' diyen komşusundan şikayetçi oldu Başörtülü genç kadın, 'Türban bana batıyor' diyen komşusundan şikayetçi oldu         
18:04
CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı CHP'li Özgür Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı         
17:55
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 21:25:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya İl Özel İdaresi çiftçinin yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei