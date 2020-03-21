Kütahya İl Özel İdaresi dezenfekte edildi - Son Dakika

Kütahya İl Özel İdaresi dezenfekte edildi
7 saat önce
Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından alınan önlemler kapsamında İl Özel İdaresi hizmet binası ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından alınan önlemler kapsamında İl Özel İdaresi hizmet binası ilaçlanarak dezenfekte edildi.
Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan çalışma alanları, bekleme salonları, toplantı salonları ve arşiv odalarını detaylı bir şekilde ilaçlayıp dezenfeksiyon çalışması yaptı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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