Kütahya İl Özel İdaresi'nden 546 köye çöp toplama hizmeti - Son Dakika

Kütahya İl Özel İdaresi, 546 köye çöp toplama hizmeti verdiği bildirildi.

Bu hizmet kapsamında; Merkez ilçe köylerine 2, Altıntaş- Dumlupınar köylerine 1, Aslanapa- Çavdarhisar köylerine 1, Emet köylerine 1, Hisarcık köylerine 1, Şaphane- Pazarlar köylerine 1, Gediz köylerine 2, Simav Köylerine 2, Tavşanlı köylerine 2, Domaniç köylerine 1 olmak üzere toplamda 14 ekip 42 personel çalışıyor. 546 köy 2020 yılı içerisinde 14 bin ton, 2021 yılı içerisinde 9.500 ton toplanan çöp bertaraf edilmesi için Kütahya merkez ilçede yer alan KÜKAB döküm sahasına teslim edildi.

Ayrıca İdare, 546 köyde 6 ekip 18 personel ile sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köylerin yaşanabilir hale gelmesi ve köy halkının yaşam kalitesinin artırılması için altyapı, yol, eğitim gibi alanlardaki yatırımlarının yanı sıra sağlıklı ve temiz bir çevre için de mücadele veren Kütahya İl Özel İdaresi, köylerde belirli bir program dahilinde çöp toplama ve sinek-haşere ilaçlama çalışmalarına devam edecek. - KÜTAHYA