Kütahya İl Özel İdaresi'nden Eğitime Destek
1 saat önce
Kütahya İl Özel İdaresi'nin eğitime desteği artarak devam ediyor.
Kütahya İl Özel İdaresi'nin eğitime desteği artarak devam ediyor.
Eğitime destek kapsamında Tavşanlı Çukurköy'de bir ortaokulun ve kapalı spor salonu yapım çalışmaları devam ediyor
Çukurköy Ortaokulunun yapım çalışmaları 27 Mart'ta başlanırken projenin bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor. 16 derslik kapasiteli okulun şuan itibarı ile yüzde 72'sinin tamamlandığı öğrenildi. Öğrencilerin spor gereksinimlerini karşılamak amacı ile başlatılan Subaşı Kapalı Spor Salonunun yapım çalışmaları da son sürat devam ediyor. 900 metrekarelik alana sahip olan Subaşı kapalı spor salonu 100 kişi kapasiteli olacak. Çukurköy Ortaokulu ve Subaşı kapalı spor salonunun 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
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