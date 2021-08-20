Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Çaldibi köyü, 107 ada, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ve 14 numaralı parsellerde Sanayi Alanı imar planı askı ilanıKütahya İl Genel Meclisi'nin 05. 08. 2021 tarih ve 92 sayılı kararı ile kabul edilen, Kütahya ili, Tavşanlıilçesi, Çaldibi köyü, Karamanlar mevkii, 107 ada, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ve 14 numaralı parsellerdeSanayi Alanı (Demir Zenginleştirme Tesisi) amaçlı NİP-43560242 plan işlem numaralı1/5000 ölçekli Nazım ve UİP-43717897 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli İmar Planları 20. 08. 2021-19. 09. 2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlan Olunur.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Çaldibi köyü, 107 ada, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 ve 14 numaralı parsellerde Sanayi Alanı imar planı askı ilanı - Son Dakika

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