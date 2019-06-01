Son Dakika Haberleri: KÜTAHYA İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın? dedi
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KÜTAHYA İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın? dedi

47 dakika önce

İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın?

İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın? dedi (2)
TUTUKLANDI
Kütahya'da kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi çıkan tartışmada boğarak öldüren ve ardından polise teslim olan Zeki Küçükbey, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
KÜTAHYA İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın? dedi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:52 Kaynak: DHA
Kütahya, Güncel
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