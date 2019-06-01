KÜTAHYA İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın? dedi
47 dakika önce
İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın?
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:52 Kaynak: DHA
İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip 'cesedini alın? dedi (2)
TUTUKLANDI Kütahya
'da kiraladığı evde, ilişki yaşadığı, eşinden boşanma aşamasındaki Fatma Y.'yi çıkan tartışmada boğarak öldüren ve ardından polise teslim olan Zeki Küçükbey, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi
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