Kütahya İntihar Etmek İçin Çatıya Çıkan Genç Kadını Emniyet Müdürü İkna Etti
1 saat önce
İntihar etmek için çatıya çıkan genç kadını emniyet müdürü ikna ettiKÜTAHYA'da öğrenci yurdu inşaatının en üst katına çıkarak aşağı atlamak istediğini söyleyen ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen ve 2 çocuk annesi olan Rümeysa P.
İntihar etmek için çatıya çıkan genç kadını emniyet müdürü ikna etti
KÜTAHYA'da öğrenci yurdu inşaatının en üst katına çıkarak aşağı atlamak istediğini söyleyen ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen ve 2 çocuk annesi olan Rümeysa P.?yi (32) cep telefonuyla görüşen Emniyet Müdür Hasan Çevik
ikna ederek vazgeçirdi. Kütahya
'da oturan Rümeysa P., Gaybiefendi Mahallesi Çinigar caddesi üzerinde bulunan öğrenci yurdu inşaatının 5'nci katına çıkarak kendini bir odaya kilitledi. Cama çıkarak aşağı atlayacağını söylemesi üzerine toplanan kalabalık durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inşaatın girişine şişme yatak açtı. Telefonla konuşan genç kadın, polisin tüm ikna çabalarına rağmen inmeyi kabul etmedi.
Olay yerine gelen Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik olayla ilgili polis ekiplerinden bilgi aldı. Polis
memurunun telefonla uzun süre konuşmasına rağmen ikna edilemeyen genç kadın ile bu kez Emniyet Müdürü Çevik görüşmeye başladı. Kısa süren görüşmenin ardından kendisine yardımda bulunacağını söyleyen Çevik, Rümeysa P.?yi ikna etti. Genç
kadın, pencereden inerek odanın kapısını polislere açtı. Polislerle birlikte odaya giren sağlık ekipleri olayın şoku ile bayılan genç kadına ilk müdahaleyi yaparak sedye ile binadan indirip ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:30 Kaynak: DHA
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