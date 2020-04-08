KÜTAHYA Irak'tan gelen Türk işçiler ve iş insanları, Eskişehir'de karantinaya alındı - Son Dakika

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KÜTAHYA Irak'tan gelen Türk işçiler ve iş insanları, Eskişehir'de karantinaya alındı
44 dakika önce
KÜTAHYA Irak'tan gelen Türk işçiler ve iş insanları, Eskişehir'de karantinaya alındı (KÜTAHYA)
KÜTAHYA Irak'tan gelen Türk işçiler ve iş insanları, Eskişehir'de karantinaya alındı (KÜTAHYA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:36 Kaynak: DHA
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