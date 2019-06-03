KÜTAHYA İşçi otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - EK
43 dakika önce
KÜTAHYA İşçi otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - EK (KAZA ANI)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:14 Kaynak: DHA
KÜTAHYA İşçi
otobüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - EK (KAZA ANI)
(Tür: Yurt)
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