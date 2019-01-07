Kütahya İşkur'dan 500 İşsize İş İmkanı

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Kamil Uçan, Topluk Yararı Programı (TYP) kapsamında 500 kişiye iş imkanı sağlanacağını bildirdi.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Kamil Uçan, Topluk Yararı Programı (TYP) kapsamında 500 kişiye iş imkanı sağlanacağını bildirdi.



Müdür Kamil Uçan, Özel İdaresi, İl İlçe ve Belde Belediyeler, İl Müftülüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü ve Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Program kapsamında toplam 500 kişinin 6 ay süre ile istihdam edeceğini açıkladı.



Konuyla ilgili kamu kurumlarıyla İŞKUR hizmet binası toplantı salonunda protokol imzalandığını belirten Müdür Kamil Uçan, "Toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen kadınlar, 35 yaş üstü erkekler, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamaktır. Programa müracaatta bulunmak isteyen iş arayanların Kuruma kayıtlı işsiz olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları, emekli, malul aylığı almamaları ve öğrenci olmamaları (açık öğretim öğrencileri hariç) gerekmektedir. 28 Ocak 2019 ile 28 Haziran 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan programlar sayesinde 500 işsiz daha geçici süreli iş imkanına kavuşacaktır. Bu kapsamda başvurular; 07 Ocak Pazartesi günü başlayacak olup 11 Ocak Cuma günü sona erecektir" dedi.



Programların çevre temizliği, park düzenlemesi, kamusal alt yapının yenilenmesi faaliyetlerini kapsadığını belirten İŞKUR yetkilileri, "Programa ait giderler katılımcıların SGK primleri ve maaşları İŞKUR tarafından finanse edilecektir. Başvurular 11 Ocak 2019 tarihine kadar İŞKUR İl Müdürlüğüne veya Hizmet Noktalarına şahsen gelerek ya da www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra "Online İşlemler, İstihdam Toplum Yararına Programlar, TYP Başvuru" kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca ALO 170 iletişim hattından da başvuru yapılabilmektedir" dediler. - KÜTAHYA

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