Kütahya-istimlak nedeniyle boşaltılan köy mezarlığı taşınıyor

İstimlak nedeniyle boşaltılan köy mezarlığı taşınıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde istimlak edilen Emet Çalcağıl köyü mezarlığında bulunan mezarlar tek tek Emet Mezarlığı'na naklediliyor.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Emet Bor İşletmesi sahasında kalan Çalcağıl köyü istimlak edilerek boşaltıldı. Emetbor işletmesince köyde yıkım çalışmaları devam ederken köy mezarlığı işletme ve Emet belediyesince yapılan protokol ile Emet İlçe mezarlığına naklediliyor. Emet Jandarma, sağlık ekipleri ve din görevlileri nezaretinde açılan ve ailelerinde hazır bulunduğu mezarlardan çıkarılan mevtalar, Emet Belediyesi ekiplerince hazırlanan özel tabut, mezar taşları ile birlikte ilçe mezarlığına götürülüyor. Cenazeler çıkarılırken ve ilçe mezarlığına defin esnasında din görevlilerince dini vecibeler yerine getiriliyor.

Çalcağıl köyünde ilk açılan mezar Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan nezaretinde gerçekleştirilirken, yetkililer çalışmaları büyük bir titizlik takip ediyor. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 27 hanede yaklaşık 60 kişinin köyün boşaltıldığını ifade ederek, 'Çalcağıl köyümüz maden sahasında kaldığı için 27 hane de yaklaşık 60 kişi bulunan köyümüzde dinamitle yapılan çalışmalar yüzünden bir çok ev kullanılamaz hale gelmişti. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına yakını köyü boşaltmıştı. Köy mezarlığımızda bulunan mevtaları da ilçe mezarlığımıza defnediyoruz. Nakil işlemlerinde kolluk kuvvetlerimiz ve din görevlilerimizle beraber, ailelerimizin de nezaretinde çalışmalar yapıyoruz. Kısa sürede mezarda bulunan tüm meftalarımızın ilçe mezarlığına defnini büyük bir titizlikle tamamlayacağız. Mezarlıkta bulunan ağaçları da özel ağaç sökme makinaları ile şehrimizde belirleyeceğimiz bir alana dikecek ve ismini Çalcağıl hatıra ormanı koyacağızö dedi.