KÜTAHYA İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tavşanlı'da esnafları dolaşıp alışveriş yaptı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tavşanlı'da esnafları dolaşıp alışveriş yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde esnafları gezerek, "Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Tavşanlı ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnafları dolaşarak sorunlarını dinledi. Gezilerini seçim propagandası kapsamında yapmadığını ifade eden Akşener, "Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerin sorunlarını dinleyerek bunları aktaracağız. Şimdi biz geldikten sonra ağalar gelir, sizin için de sesinizi duyurmanız açısından iyi olur" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, girdiği bir dükkandan alışveriş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. Başka bir dükkanda ise çocukları için alışveriş yaptığını belirterek, 'Emekli maaşımdan veriyorum' diyerek esnaflarla sohbet etti. Öğlen yemeğini bir termal tesislerinde yiyen Akşener daha sonra ilçeden ayrıldı. Akşener'e esnaf ziyaretlerinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukçu eşlik etti.