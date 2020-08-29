KÜTAHYA Jandarmadan küçük Recep'e sürpriz doğum günü - Son Dakika

Jandarmadan küçük Recep'e sürpriz doğum günü

KÜTAHYA'da babasının sosyal medyadan ulaştığı Vali Ali Çelik'in talimatıyla 7 yaşındaki Recep Kuşlu'nun doğum günü, jandarma ekiplerince evlerine yapılan sürpriz ziyaretle kutlandı.

Kütahya'da oturan Erhan Kuşlu, Vali Ali Çelik'e sosyal medya üzerinden ulaşarak, oğlunun doğum günü olduğunu ve jandarmaları çok sevdiğini söyledi. Vali Çelik, babasının isteği üzerine Kütahya Jandarma Komutanlığı'na küçük Recep'in doğum gününün kutlanması için talimat verdi. Jandarma personeli, Erhan Kuşlu'nun oğlu Recep'e sürpriz doğum günü hazırladı. Pasta alıp 7 yaşına basan Recep'in oturduğu Kuşlu ailesinin evine giden jandarma ekipleri, doğum gününü kutladı.

Jandarmaların kendine uzattığı pasta üstündeki mumları üfleyen Recep, doğum gününü kutlayan jandarma ekibine sarıldı. Baba Erhan Kuşlu, oğlunun 'jandarmalar bana da sürpriz yapar mı?' diye sorması üzerine Kütahya Valisi Ali Çelik'e sosyal medyadan yazarak yardım istediğini söyledi. Jandarma ekiplerinin oğlunun doğum gününü kutlamasına çok sevindiğini kaydeden Kuşlu, "Pandemi sürecinde oğlum internetten jandarmaların çocuklara sürpriz yaptığını görmüş. Bana gelip, 'Baba jandarmalar bana da sürpriz yapar mı?' diye birkaç kez serzenişi oldu. Ben de valimize sosyal medyadan mesaj yazdım. O da çok sağ olsun konuya dahil oldu ve böyle bir sürpriz ile karşılaştım. Başta komutanımıza ve jandarma teşkilatına olmak üzere herkese teşekkür ederim. Görevlerinde başarılar diliyorumö diye konuştu.