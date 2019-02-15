Kütahya Jeotermalle Kurutulan Yaş Sebze ve Meyveler Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, konut ve iş yerlerinin ısıtılması ve termal turizm ve seracılıkta kullanılan jeotermal enerji ile yaş meyve sebze kurutuluyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, konut ve iş yerlerinin ısıtılması ve termal turizm ve seracılıkta kullanılan jeotermal enerji ile yaş meyve sebze kurutuluyor.



Simav'da, 10 bin 500 konut ve iş yerinin ısıtılmasının yanında kaplıca, termal turizm ve seracılık alanında kullanılan jeotermal enerjinin kullanım alanı genişledi. Bu kapsamda Ankaralı bir yatırımcı tarafından Eynal Kaplıcaları bölgesinde kurulan bir tesiste jeotermal enerjiden yararlanılarak kurutulan yaş meyve ve sebzeler yurt dışına ihraç ediliyor. 40 kişinin çalıştığı tesiste mevsimine göre şimdilik çilek, kavun, karpuz, cennet elması ve en çok da portakalın yanı sıra mandalina kurutularak ABD başta olmak üzere Almanya'ya ihraç edilerek ülke ekonomisine döviz girdisinin yanı sıra işsizlerde istihdam ediliyor.



İşletme sahibi Ahmet Koç(66), şunları söyledi



Simav'da jeotermal enerjinin yaygın kullanım alanı bulduğunu öğrenen bir arkadaşımızın burada 2 yıl önce hizmete açtığı aylık 100 ton kapasiteli bir kurutma tesisini şimdi biz çalıştırıyoruz. 40 kişinin çalıştığı tesiste şu an fason olarak portakal kurutuyoruz. Kuruttuğumuz portakalları diğer firmalar aracılığı ile ABD başta olmak üzere Almanya'ya ihraç ediyoruz. Kurutulmuş sebze ve meyve tüketimi henüz Türkiye'de bilinmiyor. Bunun sebebi de pahalı oluşu. 30 kilo karpuzdan bir kilo kurutulmuş ürün elde ediliyor. Bu da maliyeti yükseltiyor. Onun için yabancı ülkelere ihraç ediliyor. Simav'ın zengin jeotermal enerjisinden bizlerde bu şekilde yararlanıyoruz. Hammaddeyi İzmir, Aydın Bursa ve Balıkesir gibi illerden rahatça bulabiliyoruz. Umarım bu tesis diğer yatırımcılara örnek olur ve buna benzer tesisler Simav'da çoğalır.



AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan da Jeotermal enerji kullanarak yaş meyve ve sebze kurutmak için tesis kurmak isteyenlere her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Zira bölgemizde işsizlik had safhada. İşsizliğe çözüm bulabilmek adına bu tür tesislere jeotermal enerjiyi vermeye hazırız. Yatırımcıları Simav'a davet ediyorum diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! FETÖ'den Yargılanan İş Adamı Hazim Sesli'ye 15 Yıl Hapis Cezası

CHP'de Parti Meclisi Yeniden Toplanacak! Kadıköy, Maltepe ve Siverek Adayları Yeniden Masaya Yatırılacak

Son Dakika! Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem

Belediye Başkanı Adaylarının Medya Karneleri Belli Oldu