Kütahya
kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdü
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı
ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Dağçeşme Mahallesi TOKİ konutları yanındaki boş arazide, Özlem Göçeri
(25), evinden çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu eşi T.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edildi.
Çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan genç kadın, 112 Acil Servisi tarafından kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan T.G.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.