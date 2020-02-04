Kütahya-kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya-kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika

Kütahya-kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı

6 saat önce

Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardıKütahya'da, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı

Kütahya'da, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Köpeğin kafasındaki bidonu keserek çıkaran Ahmet Özerdem, 'Belki de günlerce aç kalmış. Zayıf ve bitkindi. Yanımda taşıdığım yan keski ile plastik bidonu keserek kurtardıkö dedi.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan elektrikçi Mehmet Özerdem, otomobille Afyonkarahisar'a giderken, Tavşanlı ilçesi Şahmelek mevkisinde bir yavru köpeğin kafasının plastik bidona sıkıştığını gördü. Yanındaki keski ile plastiği kesen Özerdem, köpeği kurtarıp, yiyecek verdi. Özerdem, 'Belki de günlerce kafasında bidonla gezerek aç kalmış. Zayıf ve bitkindi. Ben ve arkadaşlarım, yanımda taşıdığım yan keski ile plastik bidonu keserek köpeği kurtardık. Vatandaşlardan özellikle ricamız yol kenarlarına boş bidon, kap veya poşet atmamalarıdır. Sadece ve sadece ekmek bırakmaları daha büyük acıların yaşanmasının önüne geçecektirö dedi.

Kütahya-kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ölen yavrusunu kendisi gömen köpek, izleyenleri duygulandırdı
Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejim saldırısı sonrası Putin'le görüştü: Saldırılara karşı müdafaa hakkımızı kullanacağız Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya-kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]