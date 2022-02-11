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Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı - Son Dakika

Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı

11.02.2022 20:57
Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı

Kütahya'da, Hisar Kalesi'nin ışıklandırmasında kullanılan 400 metre aydınlatma kablosu ile birlikte 8 adet projektör ampulü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Kütahya'da, Hisar Kalesi'nin ışıklandırmasında kullanılan 400 metre aydınlatma kablosu ile birlikte 8 adet projektör ampulü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Hırsızlar, Kütahya Kalesi, Türk bayrağının bulunduğu alanda, 400 metre 5x4 NYY bakır kablo ile birlikte, 8 tane 400 watt projektör ampulü ve camını çaldılar. Olay yerinde inceleme yapan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatılması ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada, "29 Ekim 2020 tarihinde ışıklandırması yapılarak, Kütahya'nın görünümünü değiştiren Kütahya Kalesi'ne yapılan emekler, ne yazık ki kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından sabote ediliyor. Şehrin görüntüsünü bir gerdanlık gibi süsleyen Kütahya Kalesi ışıklandırma projesi, tüm Kütahyalıları memnun etmişti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın göreve gelir gelmez başlattığı ışıklandırma projesi 29 Ekim 2020 tarihinde açılmıştı. O günden bugüne şehrin siluetine farklılık kazandıran ışıklandırma projesinde, bazı kişi ya da kişiler tarafından kablo ve ampulleri çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında tamir ve bakım sürecinde, Kütahyalı vatandaşlar Kütahya Kalesi'nin bir bölümünü karanlık içinde göremeyecek. Tamir ve bakım çalışmaları hızlı bir şekilde başlatılan kalede, Kütahya Kalesi'nin tamamı yeniden aydınlanacak" denildi.

(Hüseyin Efe/ İHA)

Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı
Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı
Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı
Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı
Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı
Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı

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Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim, Kütahya, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya Kalesi'nde kablo ve projektör ampulü hırsızlığı - Son Dakika
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