Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi - Son Dakika

Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi

30.12.2020 22:24
Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi, System.String[]

Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi.

Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi.

İlk etabı 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı'nda açılan kale aydınlatma projesinin geri kalan kısımları da tamamlanarak açıldı. Açılışta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Işık kendi çocukluğunun hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Roma döneminden bu yana sahip olduğu ve birçok medeniyete ev sahipliğini yaptığı ve şuanda Türkiye'de Diyarbakır Kalesinden sonra en büyük kalesi olan, Kütahya Kalesi'nin yıllarca hepimizin, benim çocukluğumdan bu yana, büyüklerimizin daha uzun süre hayalini çektiği ve hakikaten bir hayal olarak acaba neden biz bu işi yapamıyoruz? Diye hepimizin içinden geçirdiği bir duygunun gerçeğe dönüştüğü anı yaşıyoruz" dedi.

"Beş farklı panodan, toplamda 120 projektör"

Projenin ilk etabının 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı gecesi hayata geçtiğini hatırlatan Başkan Işık, "İkinci etabı olan ve tüm surlarının aydınlatıldığı bir anı yaşayacağız. O zaman söz vermiştik, yılbaşına kadar tüm surlarımızı aydınlatacağız diye. Allah hepsinden razı olsun, belediyemizin tüm değerli personelimiz, o sözümüzü yerde bırakmadılar ve bugüne yetiştirdiler. 2021 Ocak ayına Kütahya Kalesi tüm surları ile aydınlatılmış olarak girecek. Beş farklı panodan, toplamda 120 projektör, 84 adet wallwasher ile beraber iki kilometreye yakın kablonun döşendiği bir aydınlatma sisteminin açılışını yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Projenin yapım ve uygulama aşamalarında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, "Bu projenin uygulamaya geçirilmesinde katkıları olan Valimiz başta olmak üzere İl Özel İdaremiz, Kütahya Müze Müdürlüğümüz, İl Kültür Müdürlüğümüz, Kütahya Belediyemiz bir ortak protokolle bu işi başlattı. Ayrıca Osman Gazi Elektrik Dağıtım İl Müdürümüz ciddi emekler verdiler. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu hocalarına ve Bölge Kurulu Müdürü ve çalışma arkadaşlarına, Fen İşleri müdürlüğümüzdeki değerli mühendis, teknisyen, işçi kardeşlerimizde bu projenin bugüne gelmesinde çok büyük katkıları oldu. Emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi
Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi
Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi
Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Kütahya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya Kalesi'nin aydınlatma projesinin ikinci etabı da hayata geçirildi - Son Dakika


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