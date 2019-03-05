Son Dakika Haberleri: Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kan Bağışı

Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kan Bağışı

55 dakika önce

Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli kan bağışında bulundu.

Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kan Bağışı, System.String[]
Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Kütahya Kan Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kampanyada, gün boyunca 61 ünite kan bağışı yapıldı.

Kurum Müdürü Kasım Demiralp, kurumda görevli personelin düzenlenen kampanyaya duyarsız kalmadığını söyledi.

Kan bağışı konusunda herkesin duyarlı davranması gerektiğini belirten Demiralp, "Kızılay, ülkedeki kan ihtiyacını karşılayan gurur kaynağımız. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza gerekli olabilir. Dolayısıyla bu tip organizasyonlar hem kan bağışı bilincini oluşturma hem de farkındalık oluşturması nezdinde büyük önem arz ediyor." dedi.

Türk Kızılayı Kütahya Kan Merkezi yetkilileri de kan bağışına ilgilerinden dolayı kurum yöneticileri ve personeline teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Kütahya, Güncel
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