Son Dakika Haberleri: Kütahya, karlar altında bambaşka bir görünüme kavuştu

Kütahya, karlar altında bambaşka bir görünüme kavuştu

1 saat önce

Kütahya Kalesi beyaz örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşurken, kalenin eteklerinde bulunan çatıları karla kaplı eski evler güzel bir manzara oluşturdu.

Kütahya, karlar altında bambaşka bir görünüme kavuştu, System.String[]
Kütahya Kalesi beyaz örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşurken, kalenin eteklerinde bulunan çatıları karla kaplı eski evler güzel bir manzara oluşturdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:30 

Kütahya, Ekonomi
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