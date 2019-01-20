Kütahya, karlar altında bambaşka bir görünüme kavuştu
1 saat önce
Kütahya Kalesi beyaz örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşurken, kalenin eteklerinde bulunan çatıları karla kaplı eski evler güzel bir manzara oluşturdu.
Kütahya
Kalesi beyaz örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşurken, kalenin eteklerinde bulunan çatıları karla kaplı eski evler güzel bir manzara oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:30
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